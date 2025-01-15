Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, kontrol edilen zararlı tuzaklarında Akdeniz meyve sineği ve palmiye böceği yoğunluğuna rastlanmadı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, narenciye, zeytin, çam gibi ağaçlarda Akdeniz meyve sineği ve palmiye kırmızı böceği izleme tuzaklarını yerinde kontrol etti. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmediği belirtilirken, tespit edilmesi halinde çiftçiler, mücadele ve müdahale konularında uyarılıyor. Yapılan hızlı ve etkin müdahale ile oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.

Kontroller ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Zirai mücadele amaçlı asılan Akdeniz meyve sineği ve palmiye böcek tuzaklarının kontrolleri yapıldı. Meyve sineği ve palmiye böceği kesafeti görülmedi" ifadeleri yer aldı.