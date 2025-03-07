Söke Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak adına bir adım daha attı.

Söke Kent Konseyi işbirliği ile başlatılan ’Temiz ilçe, yeşil geleceğim’ projesi kapsamında, kentin bekleme noktası ve yaya yoğunluğu yaşayan yerlere izmaritlikler monte ediliyor. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; İstasyon Caddesi’nde ATM yakınları, minibüs durakları, belediye meydanı, bedesten gibi noktalardan başlayan izmaritlik montajları şehrin geneline yayılacak.

Önümüzdeki süreçte başlayacak uygulama ile birlikte Söke Belediyesi Zabıta ekipleri, yere izmarit atan vatandaşlara kabahatler kanunu Çevreyi Kirletme madde-41 gereği cezai işlem gereği uygulamasına geçecek. Bu uygulama, çevre temizliğini koruma çabaları ve halkın kent temizliği konusunda işbirliği yapmasını sağlamanın bir parçası olarak hayata geçirildi.