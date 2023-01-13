Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Söke ilçesinde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen N.D., Sazlı Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan H.A., Yenikent Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelenilen S.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.

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