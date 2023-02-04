Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 1 kişiyi yakaladı.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 1 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçuna yönelik planlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde 1 şahsa yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese baskın düzenlenirken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 4 adet fişek ele geçirildi. Yapılan basında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli süreç başlatıldı.