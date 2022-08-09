Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Kuşadası çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 09 AFA 512 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve araç içerisinde yolcu konumunda bulunan A.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.