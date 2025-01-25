Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu Yamaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 54 DJ 525 plakalı otomobil ile G.S. idaresindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar metal yığınına dönerken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yolcu konumundaki Mustafa Aydın Doğan’ın (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan her iki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.