Aydın’ın Söke ilçesinde larva döneminde başlatılan haşere ile mücadele 12 ay boyunca aralıksız sürdürülüyor. Söke Belediyesi ilaçlama ekipleri, larva ve uçkun üremesini önleme çalışmalarında mücadelesine devam ediyor.

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çevre sağlığı ilaçlama programı dahilinde sivrisinek mücadelesinin yanında, hamamböcekleri başta olmak üzere haşere mücadelesinde rögarlarda termal sisleme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Yaz aylarında kendini yoğun olarak gösteren hamamböceklerinin kaynağından mücadelesinde, kanalizasyon hatlarında termal sisleme yöntemi ile ilaçlama yapmaya başladı. Kent genelindeki kanalizasyon hatlarının tümünde termal sisleme yöntemi ile mücadele gerçekleştiren ekipler, hamamböceği popülasyonunun artmasına bu sayede engel oluyor.