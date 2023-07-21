Aydın’ın Söke ilçesinde sivil trafik denetimleri sonuç vermeye başladı. Kural tanımaz sürücüler, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı sivil denetim ekiplerine takıldı. Uygulamada 14’ü minibüs şoförü olmak üzere toplam 29 sürücüye ceza kesildi.

Yaklaşık iki haftalık denetim süresince 14 minibüs sürücüsüne 2918 sayılı KTK’nın kırmızı ışık, telefonla konuşma, fazla yolcu durak harici yolcu indirme, bindirme trafik işaret ve levhalarına uymama, emniyet kemeri takmama gibi çeşitli maddelerden cezai işlemler uygulandı.

Ayrıca abartı egzoz ile gece çevreye rahatsızlık veren 6 araç sürücüsüne, tescilsiz ve plakasız aracı karayoluna çıkarmak ve kullanmaktan 5 sürücüye, 4 adette çalıntı araç bulunup yakalanan sürücülerin haklarında adli işlemler düzenlenerek araçlar sahiplerine teslim edildi. Denetimlerde korsan taşımacılık yapan ve usulsüz çakar kullanan sürücülere de işlemler yapıldığı bildirildi.