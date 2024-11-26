Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma yapıldı. Atburgazı Mahallesi’nde sahte bandrollü alkol üreterek sattığı tespit edilen H.T. ve T.K. isimli şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 40 litre sahte içki, 140 litre etil alkol, 6 adet aroma, 31 şişe (40 litre) sahte bandrollü içki, 5 litre el yapımı içki, 388 adet sahte içki bandrolü, 200 adet alkol şişe kapağı, 4 adet damıtma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.