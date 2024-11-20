Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özel öğrencilere yönelik gıda okuryazarlığı eğitimi verildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine gıda okuryazarlığı ve etiket okuma eğitimi verildi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ve beslenme bilinç düzeyinin arttırılmasının hedeflendiğini eğitimlerde “Gıda Güvenilirliği ve Gıda Okuryazarlığının Temelleri, Gıda Denetim Hizmetleri, Gıdalarda Ambalaj Güvenliği, Etiket Üzerindeki Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanımı, Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları, Besin ve Enerji Tablosu, Günlük Alınması Gereken Besin Miktarları, Besin İçeriklerinin Güvenilir Dozları, Fonksiyonel, Özel Beslenme Amaçlı ve Takviye Edici Gıdaların Özellikleri” gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. İlçe genelinde öğrenim gören özel öğrencilerle bir araya gelen personeller, gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konusunda sunumlar yaparak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.