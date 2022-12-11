Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler Ali Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza, Söke-Bağarası Yolu üzeri Yenicami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Bağarası istikametine seyir halinde olan 09 BA 890 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki Ali Küçük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

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