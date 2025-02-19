Aydın’ın Söke ilçesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servisleri denetlendi.

2023-24 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ikinci yarıyılın başlaması ile birlikte il genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde de okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Ekibi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği Ekibi ile İlçe Jandarma Trafik Timi personellerinin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencileri taşıyan okul servisleri kontrol edildi. Ayrıca öğrencilere de uyulması gereken kurallar anlatılırken, emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Denetimler ile ilgili Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Ekibi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği Ekibi ile İlçe Jandarma Trafik Timi personellerinin katılımıyla okul servis araçları denetlendi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Yapıcı, öğrencilerin can güvenliği için denetimlerin yapıldığını ve farklı noktalarda denetimlerinin devam edeceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.