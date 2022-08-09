Aydın’ın Söke ilçesinde uzun yıllar öğretmenevi olarak kullanılmasının yanında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak da hizmet veren binanın yıkımına başlandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde uzun yıllar öğretmenevi olarak kullanılmasının yanında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak da hizmet veren binanın yıkımına başlandı.

Kurtuluş Caddesi üzerinde Çeltikçi İlkokulu’nun bahçesine 1990 yılında yapılan Söke Öğretmenevi için geçtiğimiz yıllarda yapılan incelemede muhtemel bir depreme karşı risk taşıdığı yönünde rapor verilmiş ve yıkım kararı alındı. Yıkım ihalesi ise geçtiğimiz Haziran ayında yapılan öğretmenevinin yüklenici firma tarafından ahşap, alüminyum ve demir gibi hurda malzemelerin sökümünün tamamlanmasının ardından, betonarme binanın yıkımı için iş makineleri kontak çevirdi. Yıkılacak olan Söke Öğretmenevi’nin aynı yere yapılıp yapılmayacağı veya yerine ne yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Yüklenici firma yetkilisinden edinilen bilgiye göre, öğretmen evi binası yıkımının en geç 20 günde tamamlanarak, Söke’de bir başka yıkımı yapılacak olan Yavuz Selim Lisesi binasına geçileceğini kaydedildi.