Söke Kent Konseyi tarafından öğrencilere yönelik afetler ve afet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinden Söke Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç konuşmacı olarak yer aldı.

Söke’de özel bir okulun salonunda gerçekleşen eğitim seminerine öğrenci ve öğretmenler katıldı. Prof. Dr. Fatma Neval Genç depremler başta olmak üzere afetler ve afetlere hazırlığın önemi konusunda bilgiler verdi. Tüm afetlere karşı fiziki olarak hazırlıklı olmanın yanında hazırlıklı olmanın önemli olduğunu belirten Neval Genç, afetlere karlı toplumsal direncin arttırılması gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların sonunda Okul Müdürü Songül Karabıyıkoğlu tarafından konuşmacı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört’e plaket takdim edildi. Eğitim seminerlerinin devam ettirileceği belirtildi.