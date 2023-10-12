Aydın’ın Söke ilçesinde okul servis araçları, taşımalı eğitimde kullanılan minibüslerin denetimleri devam ediyor.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencileri taşıyan servis ve minibüslerin denetimleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde araçların fiziki durumları ve güvenlik önemlerinin uygunluğu, araç ve sürücü yetki ve belgeleri incelendi. Sürücüler ve okul servis aracı işletmecilerinden; araçlarının bakımlarını ihmal etmemeleri, eksiksiz yola çıkmamaları, hız ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaları istendi.

Yapılan açıklamada; öğrencilerin okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerinin hassasiyetle devam edeceği bildirildi.