Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. isimli şahsın evinin önünde park halinde bulunan motosikleti çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayın şüphelilerini yakalamak ve çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve asayiş ekiplerince olay yerinde ve çevresinde bulunan 18 kamera, 36 saat boyunca izlenirken, teknik imkanlardan yararlanılarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen N.D. ve H.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların çalmış oldukları motosikleti sattıkları şahıs da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.