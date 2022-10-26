Söke ilçesi Nebahat Alkan Anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş grubunda 26 öğrenci ve 2 öğretmene trafik eğitim semineri düzenlendi. Okulda eğitim gören öğrenciler ile birlikte boyama yapılarak etkinlikler düzenlendi. Öğrencilere boyama kitabı, boyama kalemi ve balon hediye edildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde anaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi.

Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

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