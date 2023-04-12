Söke Kaymakamlığı öncülüğünde, özel bir okulun proje yürütücülüğünde başlatılan “Benim Kahramanım Ol” projesi çerçevesinde Lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Söke Belediyesi, Söke Genç İş İnsanları Derneği, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü, Söke Ziraat Odası, Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Söke Kent Konseyi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sökeli Kadın Kooperatifi, Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi’nin destek verdiği projedeki etkinlik Söke Belediye Meydanında yapıldı. Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy başta olmak üzere projeye destek veren kurum ile STK’ların yönetici ve temsilcileri katıldı.

Meydana gelen depremde tüm Türkiye’nin olduğu gibi Söke’de de devlet kurumları, STK’lar ve vatandaşların büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Bu dayanışma içinde olan herkese bir kez daha teşekkür eden Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney konuşmasında, "Bugün Söke olarak yine güzel bir etkinlik için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlçemiz de de Lösemi veya her hangi bir hastalıkla, kanser hastalığı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarına benzer vakıflar ve yardım kuruluşlarının katkı sunduklarını destek olduklarını da görüyoruz. Bugün bizler başımıza gelmeden bir duyarlılık içerisinde, özümüzde olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunu toplumda daha da yaygınlaştırmak adına, çok önemli bir alanda Lösemili çocuklara yardım sağlayan Lösev’in kampanyasına "benim Kahramanım ol" projesi çerçevesinde bir projeyle huzurunuzdayız. Burada başta ilçemizde ki ihtiyaç sahibi Lösemi ve kanser hastası yavrularımızın ihtiyaçlarına öncelik vererek bütün sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve vatandaşlarımızla bu mübarek ramazan günü yardımlaşma şuuruyla Söke olarak elimizden geldiğince katkı sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Benim Kahramanım Ol” projesinde gerçekleştirilecek etkinlikte; özellikle okullarda eğitim-öğretim göremeyen Lösemi hastası çocukların eğitim ve tedavi masraflarına katkı sağlanması hedefleniyor.