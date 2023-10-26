Aydın’ın Söke ilçesinde Yenikent Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu anlamlı Kitap Okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Müdür Yardımcısı Alperen Muammer Temiz önderliğinde öğrenciler, ’kilimini kap gel’ sloganı ile kitap okuma farkındalığı oluşturuyor. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler okul bahçesinde temiz havada kitap okumanın keyfini çıkarıyorlar.

Gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile ilgili bilgi veren Yenikent Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alperen Muammer Temiz, "Kitapların ruh dünyamızda çok önemli bir yeri var. ’Bir kitap, bir dünya’ diyerek öğrencilerimize farklı dünyaların kapılarını açmak ve onları okumayı seven, okuduğunu anlayan ve anladığını yorumlayan Türkçemiz’in değerini bilen öğrenciler yetiştirmek temel amacımızdır. Velilerimizin de kitap okuma etkinliğine katılmaları çocuklarımızı daha çok mutlu ve motive ediyor" dedi.