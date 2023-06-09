Aydın’ın Söke ilçesine Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs gazisi Nuri Sürer tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kıbrıs gazisi Sürer, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
70 yaşındaki Nuri Sürer, bir süredir Koah ve solunum yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Kıbrıs gazisi Nuri Sürer’in cenazesi askeri törenin ardından, Sarıkemer Mahallesi Ömer Ağa Camii’nde öğleyin kılınan namazı sonrası Sarıkemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Söke Garnizon Komutanı Albay Murat Tek, Söke İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim, Söke Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mahir Nalbantoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.