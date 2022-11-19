Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında 3’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında 3’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafında asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Tuzburgazı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde ’bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Asri Mezarlık önünde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde ’kasten yaralama’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.Ö. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.