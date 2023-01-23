Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi açılış töreni gerçekleştirildi. ‘Kitabevi’ne dönüştürülen Söke’nin sembol yapısı ‘Kaktüslü Ev’ yeniden hayat bulurken, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adının verildiği Kitabevi’nin açılış törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi açılış töreni gerçekleştirildi. ‘Kitabevi’ne dönüştürülen Söke’nin sembol yapısı ‘Kaktüslü Ev’ yeniden hayat bulurken, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adının verildiği Kitabevi’nin açılış törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kendisi de mimar olan Halil Coşkun Özbaşatak’ın İstanbul Maçka’da İsmet İnönü için yapılan köşkten esinlenerek Söke’de inşa ettiği sembol yapı, 2020 yılında alınan kararla Söke Belediyesi tarafından, Özbaşatak Ailesi’nden kamulaştırılmıştı. Kamulaştırma sonrası kitabevi olarak düzenlenmiş ve ünlü tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Oraylı’nın adının verilmesi kararı alınmıştı.

Kitabevi açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Söke Belediye Başkan Vekili Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyeleri ile çok sayıda kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Söke Belediye Başkan Vekili Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında; “Kitabevi açılışımızla birlikte Söke’nin sembollerinden biri olan, Sökeliler tarafından ‘Kaktüslü Ev’ olarak bilinen yapının da yeniden hayat buluşuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dönem yapıları kent belleğinin korunması, belirli bir dönemin mimari anlayışı, teknikleri ve sosyal yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmak için tarihi belge niteliği taşımaktadır. ‘Kaktüslü Ev’in, erken Cumhuriyet dönemine tarihlenen, önemli sivil mimarlık örneklerinden olduğu ifade edilmektedir. Geçmişin mirasına sahip çıkmanın yanında bu yapılara hayat vermek, sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Kitabevi olarak düzenlediğimiz bu evde geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere kültürel aydınlanmanın önemini bilen Sökelilerin faydalanacağını görmek, bizleri daha da onurlandıracaktır. Bu evin kamulaştırılması noktasında önemli gayretleri olan Belediye Başkanımız Levent Tuncel’e ve meclis üyelerimize, restorasyon için gerekli olan hatırı sayılır ödeneği belediyemize tahsis eden Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Belediyemiz Müdürleri ile personeline, Kitabevimizin mefruşatını bağışlayan Ulusoy Ailesi’ne son olarak ülkemizin önde gelen akademisyen, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza yoğun programı içerisinde bizlere vakit ayırarak açılışımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından restorasyon çalışmalarının danışman ve koordinatörü Mimar Mine Şavkay, Kitabevi mefruşatını bağışlayan Ulusoy Ailesi’nin temsilcisi Yiğit Saraç, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya plaketlerin takdim edildi.

Açılış kurdelesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkan Vekili Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkanları tarafından kesildi.

Daha sonra kitabevinde , Prof. Dr. İlber Ortaylı açılışa katılanlarla bol bol sohbet etti, fotoğraf çektirdi. İlber Ortaylı Söke’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.