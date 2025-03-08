Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Söke Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

Söke’de bulunan kadın dernekleri ve kadın platformu temsilcilerinin yanında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüş Hükümet Meydanı’ndan başladı. İstasyon, Abdi İpekçi ve Aydın Caddeleri güzergahında yapılan yürüyüş sonrasında yeniden gelinen Hükümet Meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi. Kadınların güçlü duruşlarını bir kez daha sergilediği etkinlikte halaylar çekildi, zeybek oynandı. Etkinlikte 8 Mart tarihinin sadece bir anma günü değil onurlu mücadelenin sürdüğü, kadının gücü ve dayanışmasının da gösterildiği bir gün olduğu vurgulandı.