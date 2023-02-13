Aydın’ın Söke ilçesinde kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan baskında 1 kişi yakalandı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan baskında 1 kişi yakalandı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde bir evde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, R.T. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Ev ve arabada yapılan aramada 2 bin 340 adet sigara, 101 kilogram kıyılmış tütün, 101 bin 250 adet yazılı sigara sarma kağıdı, 10 bin adet boş makaron, 42 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem başlatıldı.