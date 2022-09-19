Aydın’ın Söke ilçesinde bir enerji şirketinden kablo çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde bir enerji şirketinden kablo çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir enerji şirketine ait trafodan meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile olarak araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma neticesinde, olay ile ilgili kameraların ve kayıtların incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen bir şüpheli şahıs Yenikent mahallesinde suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.