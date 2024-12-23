Aydın’ın Söke ilçesinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere jandarma ekipleri tarafından çeşitli konularda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 72 öğrenci ve 7 öğretmene “ Bir Ders De Jandarmadan” faaliyeti kapsamında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan faaliyette Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, KADES Kadına El Kalkamaz, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi.