Aydın’ın Söke ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun sosyal bilgiler öğretmeni Hüseyin Eren Ekici yaptı. Konuşmanın ardından okulun öğretmenleri tarafından seslendirilen, yine öğretmen Hüseyin Çağlar tarafından hazırlanan çizgi film gösterimi yapıldı.

“İstiklal Marşı’na hitap” adlı oratoryo gösterisi, “Milli Marşa Gereklilik” adlı anlatım, “Türk Olmak” adlı koreografinin gösteriminin ardından; ilçe genelinde düzenlenen resim ve mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.