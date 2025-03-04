Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen ’Sökeli Girişimci Kadınlar’ isimli söyleşide bir araya gelen iş kadınları deneyimlerini paylaştı.

Söke Belediyesi’nin katkılarıyla Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, ‘Sökeli Girişimci Kadınlar Söyleşisi’ ile sürdü. Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, Sökeli Kadın Girişimciler Aslı Tehmen, Mediha Karaoğlu İşgören, Ayşe Anya ve Halide Adalılar konuşmacı olarak yer aldı. Söke Kadın Meclisi Başkanı Şule Pullukçu Akıntürk, söyleşinin moderatörlüğünü üstlendi. Etkinliği izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül de yer aldı. Sökeli iş kadınları, katılımcılarla deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı. Kadın girişimciliğinin ve kadın emeğinin öneminin vurgulandığı söyleşide, iş hayatında kadınların karşılaştığı zorluklar ve başarılarının altı çizildi.