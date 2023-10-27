Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusu Aydın’ın Söke ilçesinde de çeşitli kutlamalarla sürüyor. Kutlama programı kapsamında 100. Yıl koşusu yapıldı. Kuşadası yolu üzeri kolejler bölgesinden, Hükümet Meydanına kadar olan mesafede yapılan koşuda ilk etapta ilçe protokol üyeleri yer aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, SÖGİAD Başkanı Murat Günal başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisi koşuya katıldı.

100. Yılı coşkuyla kutladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Etkinliklerimize tüm kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri destek veriyor. Sökemiz ve Cumhuriyetimize layık olduğu şekilde etkinliklerimiz coşkuyla devam ediyor. Düzenlenen koşuya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Protokolün ardından öğrenci grupları da koşu yarışında heyecan yaşadı.