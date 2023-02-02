Aydın’ın Söke ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında ’İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında ’İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Söke Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplumun sektör temsilcilerinin katılımıyla, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli de bulundu.

Sürekli olarak istişare halinde olmanın faydalı olduğunu belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, bu tür toplantıların kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini söyledi. Kaymakam Güney, “Bir araya gelmekte, istişare etmekte her zaman fayda ve bereket vardır. Kamu hizmeti sunan ve alan paydaşlarımızla beraber fikir alışverişinde bulunmak bizler için yararlı olacaktır” dedi.

Kaymakam Güney; genel seçim süreci, sosyal yardımlar, başıboş hayvanlar ve sokak hayvanları ile mücadele, eğitimde sürücü ve trafik denetimleri ile eğitimi gibi konularda bilgiler vererek katılımcılardan bu konulara hassas olmalarını ve destek vermelerini istedi. Güney, “Seçim süreçleri demokratik rekabetlerin yaşandığı, siyasi mücadele ve heyecanın en üst düzeye çıktığı zamanlar oluyor. Herkesin siyasi düşüncesi olabilir ancak bizler kamu görevlileri olarak objektiflik ve tarafsızlık içerisinde seçimlerin güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Sosyal yardımlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Ekonomik zorluk içinde olan vatandaşlarımıza biz her vesile ile ulaşmaya çalışıyoruz. Haftada bir gerçekleştirdiğimiz Vakıf vasıtasıyla ekonomik veya sosyal desteğe ihtiyacı olan, farklı gerekçelerle zaruret içinde olan vatandaşlarımıza devletin müşfik elini uzatarak, kanun ve imkanlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetemediğimiz noktalarda ekonomik durumları iyi olan, yardımlaşma dernekleri ve yerel yönetimlerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Şeffaf, adil ve demokratik şekilde alınan kararlarla yarım eliniz uzatıyoruz. Kömür yardımlarımız dağıtılıyor, Aile destek programlarımız devam ediyor ve etmeye de devam edecek. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da evde sağlık ve bakım hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Devletin evcil hayvanlara çip takılarak kayıt altına alınması uygulamasının sahipsiz hayvanların tespiti için ciddi bir uygulama olduğuna dikkat çeken Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke’de sadece sahipsiz köpeklerin değil başıboş keçi ve koyunların da sorun oluşturduğunu söyledi.

Birinci sınıf, Türkiye’nin en batısındaki bir ilçede bu konunun konuşmasının hicap duygusu oluşturduğunu belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Kaymakamlık öncülüğünde bu sorunun çözümü için diğer kurum ve kuruluşların desteği ile ciddi bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Konunun çözümü için muhtarlar ve tüm paydaşların alınan kararların arkasında durmasını ve destek olmalarını beklediğini belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, sıkıntıların görmezden gelinerek yada sorumluluktan kaçınarak çözülemeyeceğini dile getirdi. Sahipli hayvanların sokağa bırakılmasının ve sahipli hayvanların sahipsiz hale gelmesinin sokak hayvanları sorununu büyüttüğüne dikkat çeken Kaymakam Güney, çip ve kayıt altına alma uygulamasının sorunun temelinde önemli olduğunu vurguladı. Hayvanların kayıt altına alınmasını istedi.

Kaymakam Güney’in konuşmasının ardından muhtarlara söz verildi. Muhtarlar sorun, talep ve şikayetlerini dile getirirlerken, iletilen konular hakkında daire müdürleri yapılan yada yapılacak çalışmaları aktardı.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney toplantıya katılan herkese teşekkür etti.