Aydın’ın Söke ilçesinde, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla İlçe AFAD Merkezi toplantısı düzenlendi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yer alan AFAD Söke Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlık etti. Toplantıya Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Necdet Gümüş, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu başta olmak üzere ilçenin kamu kurumları ve ilgili kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, afet ve acil durum eylem planları detaylı şekilde ele alınırken, afet anlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Afetlerin özellikle depremin Türkiye’nin gerçeği olduğunu belirten Söke Kaymakamı Ali Akça, "Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, muhtemel bir afet anında doğru ve etkin müdahaleyi sağlamak adına toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

Kaymakam Akça, toplantıda afet yönetimi konusunda iş birliğinin artırılması ve alınacak önlemler üzerinde durduklarını belirterek, vatandaşların da bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.