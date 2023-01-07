Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi’nde ’Türk vatandaşının veya yabancının yurt dışına çıkışına imkan sağlama’ suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. isimli şahıs ile Seyrantepe Mahallesi’nde ’dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 4 ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.