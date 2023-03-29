Söke Belediyesi ve Tema Vakfı Söke Temsilciliği öncülüğünde fidan dikim şenliği gerçekleştirildi.

‘Yemyeşil ve nefes alan bir dünya için sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim şenliğine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke Jandarma Komutanı Salih Devrim, Söke TEMA Temsilcisi Ömriye Demirkol başta olmak üzere öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı. Etkinlik Granta Mezarlığı yanında bulunan alanda gerçekleştirildi. Çocukların ve büyüklerin hep birlikte, eğlenerek ve sorumlulukla fidan diktiği şenlik oldukça keyifli geçti. Fidanlar büyük kısmı okullardan katılan öğrencilerin ellerinden toprakla buluştu.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Gerçekleştirilen bu türlü fidan dikim etkinlikleri ile dünyamızın yeşil rengini çoğaltmaya, doğa ve çevreye yönelik bilinci arttırmaya gayret ediyoruz. Sorumluluk bilincinin geliştiği, yemyeşil bir dünya arzusuyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.