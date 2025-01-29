Söke Belediyesi, 2025 yılına kültür ve turizm alanında büyük bir adımla giriyor. İlçenin geçmişte büyük ilgi gören ve unutulmaz anılara ev sahipliği yapan festivalleri yeniden hayat bulacak.

En son 2017 yılında düzenlenen Serçin Yılanbalığı Festivali ve 2022 yılında gerçekleştirilen Güllübahçe Festivali, bu yıl tekrar Söke halkı ve ziyaretçilerle buluşacak. Latmos’ta ilk kez doğa şenliği gerçekleştirilecek. Bölgenin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu etkinlikler, hem Sökeliler hem de dışardan gelen ziyaretçiler için eşsiz bir deneyim sunacak.

Festivaller için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Söke Belediyesi’nin, organizasyonların bu yıl daha renkli, kapsamlı ve eğlenceli geçmesi için titizlikle çalıştığı belirtildi. Festivaller kapsamında konserlerden yöresel lezzetlere, kültürel etkinliklerden doğa turlarına kadar dopdolu programlar meraklılarıyla buluşturulacak.

Merakla beklenen Serçin Yılanbalığı Festivali 12-13 Nisan 2025, Latmos Doğa Şenliği Festivali 26-27 Nisan 2025, Güllübahçe Priene Kültür Festivali 25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Festivallerimizle hem ilçemizin kültürel miraslarını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutamayacağı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Söke’ye bağlı Serçin Mahallesi’nin kıyısında yer aldığı Bafa Gölü ile Meksika’nın Saragossa körfezi arasında yaklaşık 7 Bin Km yolculuklarıyla dikkat çeken yılanbalıkları; gastronomi ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Güllübahçe Mahallesi İON Kentlerinin önemli merkezi Priene’ye ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender ve Bilge Bias’ın kenti Priene; M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak Anadolu’nun Pompeisi olarak nitelendiriliyor. Güllübahçe Mahallesi’nde tarihi Rum evlerinin yanında Aziz Nikolas Kilisesi de bulunuyor.

Latmos (Beşparmak Dağları); enfes doğa, zengin tarihi ve muhteşem jeolojik kaya oluşumları ile masalsı bir coğrafyaya sahip. Tarih öncesi kaya resimleri, Karia yolu, Bizans manastırı ve ikonaları sırlarla dolu bu coğrafyanın içinde yer alıyor. Söke’nin bu zenginleri Belediye tarafından düzenlenecek festivallerle tanıtılacak