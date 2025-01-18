Evcil hayvanların kimliklendirilmesi yönetmeliği çerçevesinde evcil hayvanlar çiplenerek kayıt altına alınmaya devam edilirken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çip taktırma çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde hayata geçirilen evcil hayvanlara mikroçip takma çalışmaları Aydın genelinde sürüyor. Bu çerçevede hizmet vermeye devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de vatandaşlara çağrıda bulunarak, evcil hayvanların çiplenip kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca ilçe tarım binasında da çipleme çalışmaları sürerken, can dostlarını kucağına alıp Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yolunu tutan evcil hayvan sahipleri de evcil hayvanlarını kayıt altına aldırdı.