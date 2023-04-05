Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Kent Konseyi işbirliği ile eğitimcilere ‘afetler ve afetlere hazırlık’ semineri gerçekleştirildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde Söke Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de 1999 depremleri en büyük felaket olarak nitelendirilirken, 6 Şubat tarihinde bu durumun güncellendiğini belirten Prof. Dr. Fatma Neval Genç, toplantıda yaptığı konuşmaya afetlerin tanımı ile başladı.

Afetlerin büyüklüğünün kaybedilen hayatların rakamsal ölçüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Fatma Neval Genç, afetlere karşı hazırlıklı olmanın eğitimle mümkün olduğunu söyledi. Afetlere karşı kamu yönetiminin parçası olan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim seminerinde Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört’te katılımcılar arasında yer alırken, katılımcı olan okul müdürleri ve öğretmenler seminerde yer alan sunumu ilgi ile izledi.