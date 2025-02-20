Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Söke Eczacılar Odası işbirliğiyle, Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından eczacılar ve kalfalara yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin sunduğu hizmetler tanıtılırken, kanser hastalıkları ve erken teşhisin önemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, kanserin erken teşhisinde eczacıların rolü ve toplum sağlığını korumadaki katkıları konusunda bilgilendirildi.

Program sonunda eczacılar, merak ettikleri konularda uzman hekimden bilgi alma fırsatı buldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.