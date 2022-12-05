Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen 5 Aralık Dünya Toprak Günü buluşmasında, toprağın önemi ve korunması ile ilgili yapılan proje ve uygulamalara dikkat çekildi, bir kez daha farkındalık oluşturuldu.

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen 5 Aralık Dünya Toprak Günü buluşmasında, toprağın önemi ve korunması ile ilgili yapılan proje ve uygulamalara dikkat çekildi, bir kez daha farkındalık oluşturuldu.

Söke TAYEM’de yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, WWF Türkiye yetkilileri, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte İlk konuşmayı WWF-Türkiye Gıda ve Tarım Uygulamaları Müdürü Arzu Balkuv yaptı. 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nün kendileri için çok anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirten Arzu Balkuv, Bakanlığın katkılarıyla yaklaşık 10 yıldır Büyük Menderes havzasında tatlı su kaynaklarını korumak için çalıştıklarını söyledi. Aydın’da 2018 yılında iyi pamuk üretimi çalışmalarına başladıklarını belirten Arzu Balkuv, 2019 yılında onarıcı tarım uygulamalarına başladıklarını ifade etti. WWF-Türkiye Gıda ve Tarım Uygulamaları Müdürü Arzu Balkuv; "Bu uygulamalarla amacımız bir STK olarak doğa sağlığını korumak ama aynı zamanda insan sağlığını da korumak. Çiftçilerimizin de refahını arttırmak. Tek sağlık prensibi ile insan ve doğa sağlığını bir görüyoruz. Buradan hareketle toprak sağlığını korumak için onarıcı tarım uygulamaları yapıyoruz. İlk yılında bile girdi maliyetlerinde yüzde 21 azalma sağladı. Biliyoruz ki toprakta organik maddeler arttıkça girdi maliyetleri azalacak, verimi daha da artacak. Girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı bir dönemde bakanlığımız ile yürüttüğümüz bu yolun ne kadar önemli olduğu da ayrıca ortaya çıkıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel yaptığı konuşmada, “Tarım Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz projelerde tedbir ve öncelikler belirledik. Bunlar, toprağın sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde korumak, korumanın yanında onarıcı tedbirler almak ve tüm bunları paydaşlarımızla birlikte yapmaktı. Minimum toprak işleme, örtü bitkileri kullanmak, kompost ve yeşil gübre kullanımı, farklı dijital teknolojiklerle entegre mücadele, insan sağlığını koruyacak şekilde minimum standartlarının belirlenmesini sağladık. Projelerimiz bunlara göre yönlendirdik. Tüm bunları tek başımıza değil burada da bulunan Ulusal pamuk Konseyi ve WWF gibi paydaşlarımızla birlikte bu projeleri sürdürmeyi cani yürekten istiyoruz. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Söke’de gerçekleşen tarımsal uygulamalarda yer alan çiftçilerin yer aldığı söyleşi yapıldı. Söyleşinin ardından alanda oluşturulan çeşitli tarım uygulamaları konularında oluşturulan atölyelerde sunumlar gerçekleştirildi. ‘Entegre Zararlı Yönetimi, Toprak Analiz Uygulamaları, Kompost ve Toprak Besin Ağı, Büyük Menderes Havzası Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Dereceli Pestisitler ve Etkileri, Onarıcı Tarım Ekipmanları’ gibi başlıklarda açılan atölyelerde çalışmalar yapıldı.