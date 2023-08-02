Aydın’ın Söke İlçesi’ne bağlı Avşar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Sarıkemer istikametinden Yeşilköy istikametine seyreden 41 yaşındaki Turan Alkabak yönetimindeki 48 AGJ 636 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. İhbar üzerine jandarma,112 Sağlık Ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri kaza mahalline geldi.

Sürücünün kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.