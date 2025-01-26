Bu yıl 10’uncusu yapılan Söke Deve Güreşi Festivali; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın himayesinde Söke Deveciler Derneği tarafından düzenlendi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin namlı develerinin katılımıyla Söke-Milas Karayolu üzeri Mağazalar Mevkii’nde düzenlenen 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali bahar havasında gerçekleşti.

Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Çevre ilçelerin belediye başkanları, muhtarların yanı sıra çok sayıda iş, siyaset ve sivil toplum örgülerinin temsilcileri katıldı. Bahar havasını aratmayan güneşli bir havada gerçekleşen güreşe Sökeliler adeta akın etti, güreşlere Ege Bölgesi’nin farklı şehirlerinden de çok sayıda insan katıldı.

Herkesi memnun eden bir organizasyon ile gerçekleşen festivalde yapılan güreşlerde galip gelen şampiyon develer kupalarını aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Güreş festivalinin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kültürün sürdürülmesi, halkımızın gösterdiği teveccüh oldukça devam edecek. Söke Belediyesi olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Söke Deveciler Derneği Başkanı Mehmet Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a, deve güreşlerine verdikleri destek için teşekkür ederken, çiçek takdim ettiler.