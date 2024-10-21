Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü Söke’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Söke Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde; konserler, cumhuriyet koşusu, cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı ile birlikte DJ performansın yer alacağı bir de kutlama etkinliği gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 24 Ekim 2024 Perşembe günü Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Müzik Grubu Efes Kültür Merkezi’nde konser verecek. Konser saat 20.30’da başlayacak. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Söke’nin efsane müzisyenlerinin bir araya geldiği Ege Kent Orkestrası, müzikseverlerle buluşacak. Ağırlıklı olarak 90’lı yılların şarkılarından oluşan repertuvarlarıyla dikkat çeken Ege Kent Orkestrası’nın konseri Efes Kültür Merkezi’nde saat 20.30 da başlayacak.

28 Ekim Pazartesi günü okullar arası Cumhuriyet Koşusu yapılacak. Koşu saat 11.00’de Kuşadası yolu üzerindeki özel bir okul önünden başlayacak ve hükümet meydanında son bulacak. 29 Ekim 2024 Salı günü cumhuriyet korteji ve fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ellerde bayraklarla yapılacak yürüyüş 19.23 saatinde hükümet meydanından başlayacak. ardından Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirilecek. DJ Arif Ugan’ın sahne alacağı kutlama etkinliği, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna coşku katacak.