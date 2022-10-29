29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı Söke’de törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı Söke’de törenlerle kutlandı.

Törende ilk olarak Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli törene katılanların bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı.

Kaymakam Güney konuşmasındA, "Cumhuriyetin temelini ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesinin oluşturduğunu söyledi. Cumhuriyetin hukuk devleti ilkeleri ile taçlandırıldığında daha fazla anlam kazanacağını belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; “İstiklal harbindeki ruhu, sevgi ve hoşgörü gibi bizi biz yapan değerlerle tüm zorlukların üstesinden gelinir. Türkiye Cumhuriyeti milletten aldığı güç ve devlet tecrübesi ile daha ileri seviyelere ulaşacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu törende Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki ekipler halk oyunları, öğrenciler de judo gösterisi yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, tören geçişi ile kutlama programı son buldu.

Törene Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri ekran, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.