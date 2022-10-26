Aydın’ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi’nin katkılarıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ‘Çocuk Trafik Eğitim Alanı’ kazandırıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi’nin katkılarıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ‘Çocuk Trafik Eğitim Alanı’ kazandırıldı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde bulunan alanda çocuklara trafik bilgilerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, kuralların doğru şekilde sahada aktarılması amaçlanıyor. Çocuklar Şehir trafiğinin minyatür halini içeren bu alanda akülü araçlar, bisiklet gibi taşıtları kullanarak hem eğlenip, hem de öğrenecek. Çocuk trafik eğitim alanının açılışında konuşan Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, “Trafik eğitim alanımızı tamamlayarak bugün itibariyle eğitimlerimize başladık. Öğrencilerimize trafik kurallarını uygulamalı olarak öğretmemiz gerektiği ve bunların uygulanması sağlamamız bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimize bir şeyler katarsak ne mutlu bize tekrardan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde bütün ilkokul öğrencilerin trafik eğitimini alacağını ifade eden Söke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, “Güvenli trafik eğitimi vermek amaçlı uygulamalı bir şekilde emniyet müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu eğitimi alacaklar. Merkezdeki bütün ilkokullarımız sene sonuna kadar buraya gelecek. Amacımız çocuklarımızı güvenli trafik kurallarını öğretmek için çocuk yaşta bu eğitimi alacaklar. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ise, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürüne teşekkür ediyoruz biz de belediye olarak yerin tahsisiyle ilgili ve yapımla ilgili elimizden gelen yardımda bulunduk, eğitimin küçük yaşta başladığını biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Trafiğin toplum olarak eğitim konusunda mesafe kat etmemiz gereken öncelikli alanlar içerisinde yer aldığını belirten Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Trafik eğitim parkurumuzun bugün açılışını uygulamalı olarak yaptık. Trafikte toplum olarak eğitim konusunda mesafe kat etmemiz gereken öncelikli alanlar içerisinde yer alıyor. Öncelik yayanın yaya geçidinin kullanılmasıdır. Bakanlığımızca trafik güvenliğinin arttırılması noktasında alınan tedbirlerin çocuk yaşlarda ağaç yaşken eğilir anlayışı içerisinde davranış modeli olarak çocuklarımıza kazandırılması amacıyla biz bu uygulamayı başlattık. Milli eğitim müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü uygulamayı sene boyunca okullarımızda öğretmenlerin nezaretinde polis arkadaşlarımızın eğitim vereceği bu alanda eğitimler devam edecek. Bu alanın hazırlanmasında ve tahsis edilmesi de yardımı olan Söke Belediyesine teşekkür ediyoruz. İnşallah orada verilen eğitimlerle hem yaya olarak hem sürücü olarak trafiğe katıldıklarında onlara kendi trafiğin daha güvenli bir şekilde uygulamayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Çocuk trafik eğitim alanı uygulamalı olarak bir etkinlikle açılış yapılırken, etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.