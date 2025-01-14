Söke Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatacak bir etkinlik takvimi hazırladı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın öğrencilere armağanı olarak düzenlenen bu etkinlikler, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tüm öğrencilere açık ve ücretsiz olarak sunulacak etkinlikler, her gün iki seans halinde saat 14.00 ve 16.00’da izleyicilerle buluşacak. Çocuklara keyifli bir yarıyıl tatili yaşatmayı hedefleyen etkinlik takvimi renkli gösterilere ev sahipliği yapacak. 20 Ocak Pazartesi Hacivat Karagöz Dev Gölgeler Gölge Oyunu, 21 Ocak Salı Hansel ve Gretel Tiyatro Gösterisi, 22 Ocak Çarşamba By Harika Şov, 23 Ocak Perşembe Tembeller Ailesi Animasyon Filmi, 24 Ocak Cuma Elsa Tiyatro Gösterisi çocuklarla buluşacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, etkinliklerin çocuklar için eğlenceli bir deneyim olmasını dilediklerini belirtti. Söke Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek programa tüm öğrenciler davet edildi.