Söke Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi sundu. Efes Kültür Merkezi’nde bir araya gelen çocuklar, yarıyıl etkinliklerinde çok keyifli. Yarıyıl etkinlikleri ilk gününde büyük ilgi görürken, ücretsiz gösterimler 24 Ocak tarihine kadar sürecek.

Etkinliklerin ilk gününde geleneksel Türk gölge oyununu çocuklarla buluşturan Türkiye’nin önde gelen Karagöz ustalarından Suat Veral ve Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Vekili Ege Berk Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukcu da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Korkmaz ve Pullukcu, etkinlik sonunda Suat Veral ve Merve İlken’e şehir adına teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın yarıyıl hediyesi olarak çocuklara hediyesi olarak düzenlenen etkinliklerde, çocuklar eğitici ve öğretici gösterimlerle buluştururken aynı zamanda keyifli anlar yaşamalarını hedefliyor.

21 Ocak Salı Hansel ve Gretel Tiyatro Gösterisi, 22 Ocak Çarşamba By Harika Show, 23 Ocak Perşembe Tembeller Ailesi Animasyon Filmi, 24 Ocak Cuma Elsa Tiyatro Gösterisi çocuklarla buluşacak.

Söke Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek, her gün iki seans halinde saat 14.00 ve 16.00’da izleyicilerle buluşacak gösterimlere tüm öğrenciler davet ediliyor.