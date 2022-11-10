Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında törenlere anılıyor. Söke’de gerçekleşen anma törenleri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk sunumu ve ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında törenlere anılıyor. Söke’de gerçekleşen anma törenleri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk sunumu ve ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunum töreninin ardından Söke Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, Şehit Faruk Demir İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin salonunda gerçekleşen anma programına geçildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, açılış konuşmasını Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konulu gölge oyunu sahnelendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun edebiyat öğretmeni Tansel Oğuz yaptı. Video gösterisi ve şiirlerin okunduğu programda ’Yaşayabilmek için’ adlı oratoryo büyük beğeni topladı. Anma programı ödül töreni ile son buldu.

Törene Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Kurmay Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.