Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası’nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmazken, etkinliğin 25’incisi düzenlendi.

Söke Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğine Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Turgay Avcı, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Mehmet Ali Künkçü başta olmak üzere esnaf oda başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oda olarak uzun yıllardır gerçekleşen etkinliği bir kez daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, “Aşure etkinliğimizde sanayi esnafımız bir araya geliyor. Ayrıca protokol üyelerimizi de sanayimizde ağırlıyoruz. Keyifli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz” dedi.