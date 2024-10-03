Söke’de, akran zorbalığının psikolojik etkilerine dikkat çekmek amacıyla yetişkinlere yönelik bir seminer düzenlendi.

Moderatötlüğünü Necla Baydemir Tuncer’in yaptığı seminere, Uzman Aile Danışmanı Erkan Bayraktar konuşmacı olarak katıldı. "Sessiz Çığlıklar: Akran Zorbalığının Psikolojik Etkileri" başlıklı seminer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve eğitimciler tarafından yoğun ilgi gördü. Seminerde, akran zorbalığının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ele alınırken, bu sorunla başa çıkma yolları ve ailelerin rolü hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.