Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineğine karşı yerleştirilen tuzaklar kontrol edilirken, anormal bir artışın olmaması üreticileri sevindirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını yerinde kontrol etti. Yapılan sayımlar sonrasında Akdeniz meyve sineğinde anormal bir artış gözlemlenmedi. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılarak oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.