Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Söke Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, söyleşi ile başladı. Efes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ilk etkinlikte, Tülay Üstündağ konuk olarak yer aldı. "Kentlilik ve Gönüllülük" konulu söyleşide, kentli olmanın ve toplum içinde gönüllülük faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Etkinliğin ilk gününde herkesin Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün burada toplumsal bir varlık olan insan için, büyük önem taşıyan kentlilik ve gönüllülük kavramlarını derinlemesine konuşmak için bir aradayız. Yoğun programı arasında bizleri kırmayıp, Söke’ye gelen Dr. Tülay Üstündağ Hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının başında Söke’yi baba ocağı olarak gördüğünü, burada çok güzel hatıralarının olduğunu belirten konuşmacı Tülay Üstündağ, Sökelilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gönüllülük ve kentlilik bilincini örneklerle ve keyifli bir sunum ile anlatan Üstündağ; seyircinin interaktif katılımıyla da zaman zaman söyleşiyi renklendirdi.

Etkinlikler hafta boyuncaa devam edecek

Hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında, 4 Mart Salı günü Sökeli Kadın Girişimcilerin konuşmacı olacağı bir söyleşi daha gerçekleşecek. 6 Mart Perşembe günü ise eğitmen Burcu Tunçer rehberliğinde ’Nefes ve Yoga Eğitimi’ düzenlenecek. 8 Mart Cumartesi günü, Hükümet Meydanı’ndan başlayacak bir yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak. Aynı akşam, Efes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ’Ritim ve Dans Gecesi’ ile etkinlikler son bulacak. Bu gösteride birçok dans ve ritim grubu sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Tüm Söke halkının davetli olduğu etkinlikler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.